Niemiecka gospodarka nabiera wody. Kolejne złe wiadomości zza Odry

Niemcy odnotowały kolejne złe dane z gospodarki. Zamówienia w przemyśle w spadły w marcu za Odrą o 1,9 proc. rok do roku i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. To trzeci ujemny miesiąc z rzędu - zauważa dziennik "Handelsblatt" podkreślając, że niemieccy statystycy skorygowali w dół wynik za luty - do poziomu -8,8 proc. rok do roku.