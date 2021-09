Niskie raty jeszcze przez rok? Ekonomiści komentują decyzję RPP

hmmmm 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

I tak trzymać aż się to zawali samo NBP tworzy piramidę "złych kredytów " bież kredyt bo tanio nie oszczędzaj bo nie warto a potem będziesz jak Frankowcy tylko skala będzie nie porównywalnie większa a takiego Gapy już dawno nie będzie on spokojnie zamieszka na jakiejś przytulnej wyspie może " Wyspie marzeń " bo ma gdzieś to o co powinien dbać czyli o walutę ON INTERWENIUJE BY ZŁOTÓWKA BYŁA JESZCZE SŁABSZA SZOK .................. INNI MAJĄ NAS WYKUPIC DARMO A POLAK TEZ MA DARMO PRACOWAĆ jeśli policzy się jego pensje do EURO CZY $