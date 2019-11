Notowania giełdowe. Chiny i USA deklarują wycofanie się z opłat celnych

Z jednej strony nie ma co kłócić się z tak silnym trendem i "kopać" z przysłowiowym koniem, jednak obecna sytuacja na pewno nie należy do "zdrowych". Ryzyko wystąpienia dynamicznej korekty spadkowej zwiększa się wraz z coraz wyższymi poziomami na światowych parkietach.

Co prawda trudno określić kiedy do takiej korekty dojdzie, jednak należy zachować ostrożność. Donald Trump i jego tweety mają w ostatnim czasie bardzo duży wpływ na rynki finansowe. Prezydent USA może w kolejnych miesiącach powstrzymywać się agresywnymi komentarzami ponieważ powoli zbliżają się wybory w Stanach. Właściwie to odbędą się one dopiero na jesień przyszłego roku, niemniej żaden prezydent nie chciałby załamania na rynku akcji tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.