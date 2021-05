Nowy okres 500+. Ostatni dzień, by pieniądze przyszły jeszcze w wakacje

Koniec maja to ostatni dzwonek, by pieniądze z programu "Rodzina 500 plus" przyszły jeszcze w wakacje. Spóźnialscy przelew dostaną dopiero wczesną jesienią. Wszystko przez to, że od w 2021 r. zmieniły się nieco zasady wypłacania pieniędzy.

Przypomnijmy, że nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy 500+ zaczął się już 1 lutego. Każdy, kto złożył go do 30 kwietnia, ma pewność, że pieniądze będą wpływały na konto bez przestoju. Jednak jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, a chcesz otrzymać pieniądze w wakacje, 31 maja to ostatni dzień, by sobie to zagwarantować.

Wnioski o 500+ złożone do 31 maja to pewność, że pieniądze z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, wpłyną na konto najpóźniej do 31 lipca 2021 roku. Wnioski składane od 1 czerwca oznaczają, że 500+ za czerwiec, lipiec i sierpień pojawią się na koncie do 31 sierpnia 2021 roku. Na kontach mogą się więc pojawić na sam koniec wakacji.

Zmiana zasad 500+

Wiele osób o złożeniu wniosku mogły zapomnieć. W ubiegłym roku nie był potrzebny. Zmieniły się jednak zasady i terminy rozpatrywania wniosków o 500+. Poprzedni okres rozliczeniowy obejmował lata 2019-2021, stąd w 2020 r. nie trzeba się było martwić formalnościami.

Od tego roku wnioski będzie jednak trzeba składać co 12 miesięcy. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500 plus" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Od lutego wnioski można składać przez internet za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

1 kwietnia ruszył nabór wniosków również drogą tradycyjną (papierową). Taki wniosek składa się osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ciągłość świadczenia

Jak pisaliśmy na wstępie, złożenie wniosku w odpowiednim czasie jest ważne, by nie utracić ciągłości wypłat 500+. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku, niestety nie ma gwarancji, że pieniądze będą w czerwcu (czyli bez przerwy w wypłatach 500+), natomiast na pewno składając wniosek 31 maja, pieniądze trafią na konto jeszcze w wakacje.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

Co ważne, by nie stracić pieniędzy, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca, wtedy wypłata nastąpi z wyrównaniem od 1 czerwca. Dla przykładu, jeśli składamy wniosek 15 czerwca, pieniądze na konto mogą trafić nawet po 3 miesiącach, ale z wyrównaniem za czerwiec, lipiec i sierpień, czyli jednorazowo wpłynie wtedy 1500 zł.

Jeśli ktoś spóźni się jeszcze bardziej i wniosek złoży dopiero w lipcu (lub później) świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie wyrównania do czerwca). Część pieniędzy po prostu przepadnie.

Program "Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. W ramach 500+ przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

