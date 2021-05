Ulga na zakup nowego pieca. Można to połączyć z kredytem

tata 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Byłem z żona i dzieckiem tydzień temu w Egipcie, było wspaniale. Koszt to 1300 zł / osobę i 1000 zł/ dziecko. Razem 3600 zł, samolot, jedzenie picie, baseny, morze i dostałem gwarancje od biura podróży, że będzie słońce cały pobyt i ciepła woda. Jadłem ryby z grilla. wołowinę, jagnięcinę i inne przysmaki. W sierpniu jedziemy drugi raz. Pozdrawiam. PS. cgciałem jechać jat w tamtym roku do Kudowy do hotelu Verde Montana, ale im na głowy siadło i za tydzień chcieli od nas 6 tyś zł.