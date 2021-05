Wakacje coraz bliżej, a obiecane drogi w budowie. W 2021 r. miało powstać 350 km

grzesike 52 min. temu zgłoś do moderacji 1 8 Odpowiedz

A co w tym dziwnego?? Przecież wiosna, lato i jesień to sezon budowlany kiedy prace idą pełną parą, w zimie jest zastój, owszem dziś technika pozwala pracować nawet w zimie jeśli jest łagodna, ale w tym roku mieliśmy jednak trochę zimy i to dosyć długo. A do końca roku 2021 jeszcze dość daleko, i tylko ktoś mało rozgarnięty mógł pomyśleć że, skoro drogi mają być gotowe w 2021 roku, to wszystkie będą gotowe przed wakacjami, czyli w połowie sezonu budowlanego.