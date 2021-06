Płatność gotówką. Glapiński: zwiększa bezpieczeństwo państwa

Jak zwykle Adam Glapiński chętnie wypowiedział się na temat obowiązku akceptowania płatności gotówką. W maju prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy , która ma nałożyć taki obowiązek na sprzedawców w Polsce (poza pewnymi wyjątkami). Wcześniej taką zmianę prawa zaproponował NBP .

- Odnotowaliśmy w ubiegłych latach bardzo dużego tego typu incydentów, o których poszczególne instytucje, także my, nie informujemy szczególnie chętnie, bo nie ma powodu, aby epatować tym opinię publiczną - powiedział enigmatycznie Glapiński.

- Chodzi o to, żeby żaden obywatel nie był odesłany z kwitkiem od okienka, np. w aptece, ponieważ chciał zapłacić środkiem płatniczym RP (…). A takie sygnały, szczególnie w czasie pandemii, do nas docierały - powiedział Glapiński.

- Szczególnie że ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani rozszerzaniem płatności bezgotówkowych wykorzystali pandemię do kłamliwej wielkiej akcji we wszystkich ośrodkach masowego przekazu, gdzie informowano o szczególnym zagrożeniu przy posługiwaniu się banknotami ze względów pandemicznych. Było to nieprawdą - dodał.