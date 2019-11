Podniesienie akcyzy. Premier Morawiecki przerażony spożyciem: "pijmy z umiarem"

"Kiedy czytam, że codziennie sprzedaje się nawet 3 miliony 'małpek' (alkohol w małych buteleczkach - przyp.), z czego nawet milion przed południem, to jestem niezwykle zaniepokojony. Alkohol jest dla ludzi, ale wszyscy powinniśmy korzystać z niego z umiarem. Alkoholizm to poważny problem społeczny. Dotyka ludzi w każdym zakątku kraju i z każdej grupy społecznej, mężczyzn i kobiety. Razem musimy się mu przeciwstawić. Nie można udawać, że problemu nie ma" - twierdzi premier.

"Przez alkohol, co roku w Polsce umiera 10 tysięcy osób. To tak, jakby zniknęło z mapy Polski miasteczko wielkości Władysławowa, Bystrzycy Kłodzkiej, czy Włoszczowy. Moglibyśmy mówić jak libertarianie, że 'chcącemu nie dzieje się krzywda' – ale alkoholizm jest dziś jedną z chorób, podkreślam – chorób cywilizacyjnych, z którą odpowiedzialne państwo musi walczyć" - podkreśla Mateusz Morawiecki.

"To przecież my wszyscy ponosimy koszt leczenia osób uzależnionych, koszt rozbitych rodzin, spraw rozwodowych, wypadków samochodowych. Nie chodzi nam o dodatkowe wpływy do budżety – bo dochody z akcyzy na używki i tak zmieniają się w nicość. NFZ na leczenie osób nadużywających alkoholu oraz zachorowań na raka płuc wydaje znacznie więcej. Nie bez powodu mówi się, że alkoholizm to choroba całej rodziny, a nie tylko alkoholika – często cierpią bliscy - dodaje szef rządu.