Podwójna waloryzacja emerytur na czas kryzysu. Wyniki sondażu mówią jasno

Polacy "za" podwójną waloryzacją emerytur

Waloryzacja emerytur 2023

- Do waloryzacji emerytur bierzemy pod uwagę inflację koszyka emeryta, a ta najczęściej jest o blisko 0,3 proc. wyższa od powszechnej, co daje 14,8 proc. Ostatni ze wskaźników służących obliczeniu wysokości waloryzacji to realny wzrost wynagrodzeń. Tu można szacować niewielki wzrost ok. 1 proc., co powinno się przełożyć na wzrost waloryzacji o 0,2 proc. Reasumując, można spodziewać się waloryzacji emerytur i rent o 15 proc. - mówił niedawno w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania AGH.