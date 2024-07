Pogoda piękna, ale plaże puste. To zdjęcie wywołało falę dyskusji

Pod wpisem pojawiły się inne, które potwierdzają tezę o mniejszej frekwencji turystów na wybrzeżu. "Mielno, główna plaża, normalnie o tej porze tam by nie było gdzie parawanu rozstawić. Faktycznie bardzo dziwnie to w tym roku wygląda" - napisał jeden z internautów.

Polacy rzadziej wybierają polskie morze?

Do wpisu odniósł się m.in. ekonomista i przedsiębiorca Cezary Bachański. Podał on pięć możliwych powodów słabej frekwencji nad polskim morzem. "Podobne morze (tylko dużo cieplejsze) z gwarancją pogody jest za mniejsze pieniądze w Bułgarii. Dwie godziny samolotem" - napisał w mediach społecznościowych. Zwrócił też uwagę, że z południa Polski jest "niewiele dłużej do Chorwacji samochodem niż do Mielna". "Gwarancja pogody, ciepła woda i dużo domów do wynajęcia. Większą grupą, wychodzi porównywalnie z polską kwaterą. Jeżeli ktoś nie jada w restauracjach, które tam są bardzo drogie, to wyjdzie mu porównywalnie" - napisał.