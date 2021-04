Polacy ostrzegają banki: Nie będziemy za wszelką cenę trzymać u was swoich oszczędności

ekonomista 26 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Banki zostaly wymyslone po to aby majatki byly BEZPIECZNE i za to bezpieczenstwo TRZEBA BYLO ZAPLACIC. Dopiero gdy Banki zaczely pozyczac te pieniadze innym wlasciciele tych pieniedzy zaczeli zadac od Bankierow aby sie z nimi podzielily tym co zarabiaja. Jezeli pieniadze nie sa pozyczone to TRZEBA DO NICH DOPLACAC jako ze ktos tego pilnuje i trzeba mu za to zaplacic. Chcecie miec bezpieczne swoje pieniadze to wiedzcie ze MUSZA BYC POZYCZONE aby ten co ich pozyczy za to zaplacil bo w przeciwnym wypadku WY MUSICIE ZAPLACIC za bezpieczne przechowywanie waszych pieniedzy.