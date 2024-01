Polacy uwierzyli Google w euro po 6 zł? Wiemy, czy ruszyli do kantorów

W poniedziałek wieczorem w wynikach wyszukiwania Google zaczęły się pokazywać dziwne wyniki dotyczące kursów walut. Euro , według strony Google Finance , "było" wyceniane na 5,9 zł (kurs zamknięcia w piątek to 4,37 zł), dolar na 5,37 zł (zamiast 3,93 zł), frank szwajcarski na 6,38 zł (zamiast 4,67), brytyjski funt "odnotował" kurs 6,84 (zamiast 5,0 zł).

Czy Polacy masowo ruszyli do kantorów? Po otrzymaniu kilku sygnałów postanowiliśmy to sprawdzić. Doświadczenia osób prowadzących kantory były różne. Podobnie jak przyczyny zmian w zachowaniu klientów.

Niektórzy Polacy uwierzyli w euro po 6 zł

Przedstawiciel cinkciarz.pl przyznał też, że przyczyny zawyżonego kursu były całkowicie niezrozumiałe. - Wszyscy zastanawiali się, czy to błąd techniczny dostawcy danych dla wyszukiwarki Google, czy może fake news. Jeśli ta druga opcja byłaby prawdziwa, to hipotetycznie ktoś mógł na przykład za pomocą AI wygenerować sztuczny ruch na portalach. Ale to tylko gdybanie. Zapewne nie dowiemy się, jaka była naprawdę przyczyna takiego stanu rzeczy - dodał.