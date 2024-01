Politycy żerowali na aferze wokół złotego. "Co najmniej pięciu posłów" [OPINIA]

Spójrzmy na ten "uroczy" łańcuszek. Dostawca treści przekazuje do Google niewłaściwe dane o kursie złotego . Google je prezentuje. Politycy i publicyści zaczynają na bazie fałszywych danych wyciągać wnioski na temat polskiej państwowości. Znany youtuber straszy wojną. Minister finansów uspokaja - mówi, że to tylko błąd.

A następnego dnia rano Polska Agencja Prasowa robi depeszę na bazie nieprawdziwych danych, wskazując, że złoty się we wtorek umocnił o kilkadziesiąt proc. względem euro, mimo że to nieprawda. W efekcie fałszywa informacja robi kolejne okrążenie, bo depesza zostaje opublikowana przez wiele portali internetowych.

Wszystko może, za nic nie odpowiada

Pierwsza to kwestia odpowiedzialności Google, a mówiąc szerzej - tzw. big techów.

Wczoraj wieczorem wszyscy pisali o "błędzie Google'a". Dziś coraz częściej widzę wyjaśnienia, że Google nie odpowiada za to, co się stało, bo ma "wyłączenie odpowiedzialności". Fakt, ma. Można nawet po wpisaniu kilku magicznych zaklęć w wyszukiwarkę i trafieniu w odpowiednią zakładkę przeczytać ciężkostrawną, długą informację o tym, czym to "wyłączenie odpowiedzialności" jest.