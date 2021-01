Pożyczył 9 tys. złotych, musiał oddać ponad dwa razy tyle. Jest skarga nadzwyczajna

Wyjasniam 23 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

PO 1 - klient borąc pożyczkę był swiadom ile w jakich ratach i terminie ma spłacić- więc nie rozumiem zamieszania, TO ze niby można wziąc kredyt nie spłacac a nawet jak bede miał wyrok czy komornika to Ziobro mnie uratuje??? hahaha Po 2- wszyscy piszecie o działaniu "takich" firm pożyczkowych (lichwie) to przypomne ze prawi NIE ZABRANIA prowadzenia takiej działalności, a jest tak bo Lech Kaczyński(TAK WŁASNIE ON) nie podpisał ustawy zabraniającej lichwy -bi chodziło o SKOK-i czyli finansowe zaplecze PIS-u Po 3- krótko ZIobro niech zacznie łąpać przestępców a nie zajmuje sie takimi rzeczami