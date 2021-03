PPK zarobiły dla oszczędzających 9 proc. w ciągu roku. Opłaca się

Jak doprecyzował, do tej pory uczestnicy PPK wpłacili 3 mld 159 mln zł do programu, a dzięki inwestycjom kwota ta urosła do 3 mld 443 mln zł, a to oznacza zarobek rzędu 9 proc. po nieco ponad roku oszczędzania.

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się 4. etap wdrażania programu PPK. Do systemu powszechnego oszczędzania będą przystępować - oprócz ok. 790 tys. najmniejszych firm zatrudniających do 19 osób - m.in. urzędy centralne, administracja wojewódzka i samorządowa oraz jednostki samorządowe, czyli np. szkoły, przedszkola, szpitale czy przychodnie. W sumie będzie to ok. 830 tys. podmiotów zatrudniających ok. 6 mln osób, z tego ok. 40 tys. to jednostki publiczne.