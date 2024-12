Pracownik może się zdziwić, że wypłata za grudzień będzie niższa

Pracodawcy, decydując się na wsparcie z ZFŚS, muszą pamiętać o jego charakterze socjalnym oraz ograniczeniach budżetowych. W 2024 roku limit nieopodatkowanego wsparcia spadł do 1000 zł. W ostatnich latach za sprawą specustawy covidowej limit ten wynosił 2000 zł - tłumaczy doradca podatkowy. Dla pracodawców, którzy chcą obdarować pracowników świątecznymi upominkami ze środków obrotowych, prezenty te stanowią koszt uzyskania przychodu, jednocześnie są opodatkowane jako przychód pracownika. Pracownik może się zdziwić, że wypłata będzie niższa właśnie o podatek pobrany z prezentu - wyjaśnia.

Ekspert zwraca uwagę, że jest także inny sposób przekazania prezentu - jako darowizna. W przypadku tej formy, warto zaznaczyć, że nie będą one kosztem dla firmy, ale z drugiej strony pracownik może uniknąć podatku, o ile ich łączna wartość w ciągu 5 lat nie przekroczy 5733 zł. Jeśli szef będzie bardzo hojny, to nadwyżkę pracownik będzie musiał wykazać do urzędu skarbowego i zapłacić również podatek - zwraca uwagę ekspert.