"Sztucznie zaniżona". Pierwsze reakcje na przełomowy odczyt inflacji

Inflacja we wrześniu osiągnęła poziom 8,2 proc. rok do roku. To znaczący spadek względem sierpnia, kiedy to wskaźnik był jeszcze dwucyfrowy - wynosił 10,1. Wielu ekspertów podkreśla, że na wrześniowy odczyt wpływ miały głównie paliwa. Te potaniały bowiem rok do roku o 7 proc., żywność i energia w tym samym czasie podrożały o ok.10 proc.