Prawie dwa miliony na diety dla członków KRS. Oto lista nazwisk

Michalski w swoim wpisie na platformie X zwrócił uwagę, że na liście do przelewów za pierwsze półrocze jest 26 nazwisk. Odniósł się do doniesień, że kwota blisko 2 mln zł trafiła tylko do dwojga posłów - na jednym ze zdjęć widać nazwiska Zimocha i Żukowskiej, a pod nimi kwotę blisko 2 mln zł.

"Tak, widziałem całą listę i numery przed, ale to nie ja tylko KRS podzieliła te wypłaty na dwa wpisy i w drugim napisała o sumie wpłat dwojga posłów, ilustrując to zdjęciem sumy wszystkich członków KRS. Przez to wpis był i jest interpretowany przez część czytelników tak jakby to Anna Maria Żukowska i Tomasz Zimoch dostali prawie 2 mln zł, a nie wszyscy członkowie KRS. I na to zwróciłem i zwracam uwagę" - napisał.