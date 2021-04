Rekordowa emerytura. Ta kobieta dostaje krocie

co za oszust ... 35 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

UWAGA ! - POLSAT ustalił, że BLASZCZAK już nie będzie odbierał największej emerytury w wysokości 19 tys zł byłemu ESBEKOWI, jak to ogłaszał na lewo i prawo, bo prawda wykazała, że taką emeryturę nie pobiera żaden esbek ale były KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY POŻARNEJ !!!!!, a więc rzekomy wg. niego esbek, czyli tak naprawdę to KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY POŻARNEJ – NADAL BĘDZIE POBIERAŁ TE 19 tys zl !!!!!!!! – no i BŁASZCZAKOWI to już to nie przeszkadza. Co za oszuści !.