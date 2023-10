Rośnie sprzedaż zbiorników. Firmy boją się, że paliwa zabraknie

Ceny paliw na polskich stacjach benzynowych wciąż utrzymują się na bardzo niskim poziomie. W poniedziałek średnia cena benzyny PB wynosiła 5,95 zł, a diesla - 6,00 zł . To znacznie taniej niż w krajach ościennych. Czesi na swoich stacjach płacą ok. 42 koron (równowartość 8 zł), a Niemcy 1,90 euro (niemal 8,8 zł). Różnica wynosi więc ok. 2-2,5 zł na litrze.

Polacy kupują paliwo na zapas

Rośnie sprzedaż zbiorników na paliwa

Inny przedstawiciel branży przyznaje, że to, co dzieje się na stacjach, przekłada się na zamówienia w jego firmie. - Wzrost zamówień na zbiorniki paliwa wynosi jakieś 25 procent. Nie chcę wchodzić w dyskusję o przyczyny tego, co dzieje się na rynku paliw, ale dla naszej branży każdy impuls jest na plus - tłumaczy.