Rząd chce opodatkować wielkie korporacje. Zyskamy 2 mld złotych

Podatki płaci zawsze konsument. Jak morawiecki mówi, że nałoży podadek na korporacje X, to ten podatek nie zapłaci korporacja X, tylko Kowalki, który kupi produkt od korporacji X. Dobry podatek to taki, który jest łatwy do obliczenia, nałożenia i wyegzekwowania, czyli tani w obsłudze. Wprowadzenie kolejnych podatków, zamiast ujednolicenia tych, które aktualnie mamy, tylko zwiększy koszt obsługi aparatu fiskalnego państwa. Czy to tak trudno zrozumieć?