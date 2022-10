Rząd pracuje nad 800 plus? Wiceminister rodziny odpowiada

Przypomnijmy, że kilka dni temu "Super Express", powołując się na "ważnego polityka PiS" napisał o planowanym podniesieniu kwoty świadczenia 500 plus do poziomu 800 zł. - Z czymś do wyborów musimy pójść. 500 plus jest warte coraz mniej i trzeba zamienić 500 plus na 800 plus. W rządzie jest to mocno rozważane - powiedział dziennikowi.