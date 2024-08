Sąd podjął decyzję. Areszt dla dwóch osób w sprawie nadużyć w NCBiR

emeryt 35 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

a co robiły wtedy sądy prokuratury i policja ? zorganizowane grupy to właśnie te wymienione a reszta to tylko żołnierze którym mafia pozwalała kraść i płacić za to pozwolenie mafiozom z sądów prokuratur i policji . W Piotrkowie Tryb notariusz czyli członek mafii sporządzał akty notarialne w 2022r do mieszkań własnościowych emerytów na podstawionych pełnomocników , do dziś mafia tych aktów notarialnych nie unieważniła a pozew o unieważnienie takiego aktu notarialnego już opłacony musiał zostać haraczem dla mafii żeby mafia go nie oddaliła ze względu na brak haraczu za to że najpierw te akty notarialne mafia sfałszowała i wprowadziła do obrotu prawnego. Czyli wniosek jest jeden tak czy tak mafia haracze ściąga a ministerstwo podobno sprawiedliwości tą mafie popiera i kryje nic z tym nie robiąc choć od roku ta banda informacje otrzymała o tym zdarzeniu