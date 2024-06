Sankcje USA narobiły problemów Rosji. Chiński juan pilnie poszukiwany

Chiński juan stał się najważniejszą walutą rozliczeniową w Rosji, gdy w ubiegłym tygodniu weszły w życie nowe sankcje nałożone przez Zachód na Moskiewską Giełdę z powodu napaści wojsk Władimira Putina na Ukrainę. W efekcie Rosjanie stracili łatwy dostęp do dolara i euro.

Problem Kremla polega na tym, że "w rosyjskim systemie finansowym występuje chroniczny niedobór chińskiej waluty" , jak stwierdził Michaił Wasiliew, główny analityk Sovcombanku dla portalu Frank RG. Wynika to z tego, że rosyjskie firmy pozyskują juana głównie z handlu, a nie z chińskich banków.

Rosja potrzebuje juana, a chińskiej waluty brakuje

Co więcej, pojawiły się obawy w Rosji, że Moskiewska giełda może zostać zmuszona do zaprzestania handlu również chińską walutą.

Pod koniec ubiegłego tygodnia główne banki Kirgistanu zawiesiły transfery pieniężne do i z Rosji z powodu niestabilności kursów walutowych i problemów z płatnościami - podał "The Moscow Times". To nieoczekiwany cios od sojusznika Władimira Putina.