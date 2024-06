Kolejny cios w Putina. Rosyjski sojusznik blokuje transakcje bankowe

Główne banki Kirgistanu zawiesiły transfery pieniężne do i z Rosji z powodu niestabilności kursów walutowych i problemów z płatnościami - czytamy w "The Moscow Times". Jest to efekt zachodnich sankcji nałożonych na Kreml. Kirgistan to "ważny sprzymieniec Rosji" - twierdzą eksperci.