Chiny triumfują. Bank Rosji podjął historyczną decyzję

W środę w życie weszły nowe sankcje nałożone na Rosję przez Zachód. Moskwa ma od czwartku utrudniony dostęp do zagranicznych walut - euro i dolara. Skłoniło to rosyjskie władze do podjęcia szybkich decyzji. To chiński juan stał się najważniejszą walutą rozliczeniową w Rosji.

Bank Rosji w swoim komunikacie podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch lat rola dolara amerykańskiego i euro na rosyjskim rynku konsekwentnie malała. Jest to rezultat przekierowania przepływów handlowych na Wschód oraz zmiany waluty rozliczeniowej na ruble, juany i inne waluty państw przyjaznych Rosji. Według danych w maju udział juana w obrotach na Moskiewskiej Giełdzie wyniósł 54 proc., co czyni go główną walutą w handlu giełdowym - czytamy na stronach rbc.ru.

Juan kluczowy dla gospodarki Rosji

Regulator zaznaczył, że oficjalny kurs rubla pozostanie jednolity i rynkowy, a jedynie zmieni się zakres danych wykorzystywanych do jego kalkulacji. Odniosło się to do decyzji Banku Rosji o obliczaniu oficjalnego kursu rubla na podstawie rynku pozagiełdowego. Podkreślono, że zarówno międzynarodowy, jak i krajowe rynki walutowe w większości państw mają charakter właśnie pozagiełdowy, a handel giełdowy nie jest koniecznym warunkiem wymienialności waluty, swobodnego obrotu walutą obcą i rynkowego kształtowania kursu.

Bank centralny potwierdził, że dolar i euro będą nadal przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym, gdzie ich wolumen już od dłuższego czasu przewyższa transakcje na Moskiewskiej Giełdzie.

Transakcje te są zawierane bezpośrednio między bankami, również z udziałem banków nierezydentów z przyjaznych krajów, a także z klientami, głównie rosyjskimi eksporterami. Ponadto na rynku pozagiełdowym działają elektroniczne platformy handlowe, na których banki mogą zawierać transakcje w dolarach i euro - czytamy w komunikacie.

Zachód nałożył nowe sankcje na Rosję

Bank Rosji stwierdził, że sankcje nałożone na Moskiewską Giełdę zmieniają jedynie strukturę handlu na krajowym rynku walutowym, ale nie wpływają na wielkość wpływów walutowych z eksportu ani na popyt na waluty w celu opłacenia importu. W związku z tym ogólna równowaga na rynku walutowym pozostaje niezmieniona, w przeciwieństwie do sytuacji z 2022 i 2023 roku, kiedy to zarówno eksport, jak i import uległy znacznym zmianom. Sankcje zostały wprowadzone tylko przez Stany Zjednoczone, ale są przestrzegane również przez kraje Unii Europejskiej, dlatego handel giełdowy w euro również został wstrzymany.

Regulator przypomniał także, że kurs rubla względem kluczowych walut zależy od równowagi popytu i podaży wynikającej z handlu zagranicznego, a nie od miejsca zawierania transakcji. W ostatnim czasie, w związku z korzystną koniunkturą cen surowców energetycznych, sprzedaż walut przez eksporterów rosła. W maju wzrosła ona o 13 proc. (do 15 mld dolarów) wśród 29 największych eksporterów.

