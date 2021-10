Santander wstrzymuje się z ugodami z frankowiczami. Rzecznik Finansowy ma inny pomysł

- Bardzo poważnie podchodzimy do propozycji KNF, cały czas pracujemy nad rozwiązaniem technologicznym, [...] ale jeszcze cały czas decyzja nie została podjęta, cały czas jest wiele niewiadomych, [...] cały czas jest niepewność prawna związana z brakiem wyroku Sądu Najwyższego - komentuje sytuację prezes Michał Gajewski.

Prezes przyznał, że bank bierze pod uwagę zarówno przystąpienie do zawierania ugód według propozycji KNF, jak i według autorskiego pomysłu.

- Na koniec września mieliśmy ponad 7 tys. spraw i jest to wzrost o 17 proc. w stosunku do końca czerwca, a więc widać, że liczba tych spraw przyrasta. Zostaliśmy pozwani w 7600 postępowaniach, a wartość sporu to jest 1 mld 812 mln zł - wyliczył prezes Santandera.