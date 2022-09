Seria negatywnych danych przygniata funta. Jest najtańszy od lat 37 lat

W piątek kurs funta brytyjskiego (GBP) runął. Po godzinie 10 osiągnął 37-letniego minimum w stosunku do dolara amerykańskiego (USD). Zdaniem eksperta zadział splot negatywnych czynników.

- Przede wszystkim są to fatalne perspektywy dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Bank Anglii obniżył swoje prognozy gospodarcze, które zakładają recesję. Wielka Brytania mierzy się z potężnym kryzysem energetycznym, co ma ogromny wpływ na sytuację kraju. Mieszkańcom przez najbliższe miesiące będzie doskwierać inflacja utrzymująca się powyżej 10 proc. Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii są na niskim poziomie (2,25 proc.) w relacji do Stanów Zjednoczonych (ponad 3 proc.) - mówi w rozmowie z money.pl Daniel Kostecki, analityk i dyrektor polskiego oddziału Conotoxii, właściciela Cinkciarza.