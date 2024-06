Skarbówka chce uskutecznić kontrole. Powodem "niepokojący" wzrost luki VAT

Luka VAT to różnica między wartością teoretycznych (oczekiwanych) wpływów z podatku VAT a faktycznie uzyskanymi dochodami z tego tytułu. Jej istnienie wynika z wielu czynników, takich jak unikanie opodatkowania, optymalizacje podatkowe, ale też błędy w odprowadzaniu podatku czy upadłości firm.

Ministerstwo Finansów poinformowało na początku czerwca w sprawozdaniu dot. realizacji budżetu państwa za 2023 rok, że luka VAT w Polsce wzrosła w tym okresie do poziomu 15,8 proc. z 7,3 proc. notowanych w 2022 roku . Czyli podwoiła się.

- Jeśli chodzi o lukę VAT, ewidentnie widać odwrócenie trendów, to jest dla nas niepokojące. Jest to poniekąd pewna konsekwencja likwidacji kontroli skarbowej w 2017 r. Osoby, które przeprowadzały trudne kontrole, związane z karuzelami VAT i z podatkiem dochodowym, nagle siadały za biurkiem i analizowały np. JPK . Wyspecjalizowani kontrolerzy - inspektorzy zostali porozrzucani po różnych komórkach organizacyjnych - powiedział Marcin Łoboda, szef KAS.

Skarbówka chce lepszych kontroli

Szef KAS podkreślił ponadto, że "istotna jest specjalizacja komórek kontrolnych, przede wszystkim w Urzędach Celno-Skarbowych". - Tam potrzebna jest bardzo szeroka i specjalistyczna wiedza do tego, jak prowadzić złożone i trudne kontrole. To jest do odbudowania i nad tym pracujemy - dodał.