Słynna milionerka "nie czuje się dziś szczęśliwsza niż wtedy, gdy była biedna". Tłumaczy, z czym wiąże się bogactwo

Najszczęśliwsi są ci, którzy są "pomiędzy"

Corcoran zwróciła jednak uwagę na to, że zdobywanie coraz większego majątku prowadzi wiele osób w stronę pułapki polegającej na tym, że ciągle pragnie się więcej i nadmiernie skupia się na kolejnych rzeczach, które można kupić za pieniądze. Jest to pewnego rodzaju wyścig za bogactwem , który Corcoran nazywa "błędem chciwości".

Stwierdziła także, że najszczęśliwsi ludzie to ci, którzy są pomiędzy bogatymi a biednymi, "ponieważ nie gonią ciągle za kolejną rzeczą".

Bizneswoman podkreśliła także, że jeśli chodzi o nią samą, to zgromadzenie bogactwa wcale nie złagodziło jej problemów.

Duże pieniądze komplikują relacje z innymi ludźmi

Druga rzecz, z której ludzie według Barbary Corcoran nie zdają sobie sprawy, odnosi się do relacji międzyludzkich. Pieniądze je komplikują – ocenia milionerka. – Każdy ma swoje 10 000-dolarowe problemy. Zawsze zwracają się z nimi do ciebie – wyznała w rozmowie.

Jak pisze serwis CNBC Make It, powołując się na wyjaśnienia ekspertów, to zjawisko szczególnie uwidacznia się w przypadku osób, które nagle stają się bogate , a ich życie zmienia się diametralnie.

Krewni i osoby poszukujące wsparcia finansowego lub możliwości inwestycyjnych często zwracają się do osób zamożnych i oczekują pomocy, nawet jeśli wcześniej nie mieli z nimi bliskiego kontaktu. "Nagle przychodzą do ciebie kuzyni, o których nigdy nie słyszałeś" – cytuje CNBC Make It słowa Brada Klontza, profesora w dziedzinie psychologii finansowej na Creighton University.