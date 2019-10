Stopy procentowe. "Pieniądze są już nic niewarte"

Polityka pieniężna szwajcarskiego banku centralnego wzbudza skrajne opinie. Zdecydowanym przeciwnikiem utrzymywania ujemnych stóp procentowych (w praktyce oznacza to, że za możliwość ulokowania pieniędzy w banku trzeba zapłacić, zamiast liczyć na zysk z odsetek) jest jeden z bardziej znanych niemieckich bankierów Oswald Gruebel.

Na łamach szwajcarskiego dziennika NZZ am Sonntag były szef Credit Suisse i UBS nazwał politykę ujemnych stóp procentowych szaleństwem. Przestrzegł także, że w takiej sytuacji pieniądze nic nie są warte.

To nie pierwsza tego typu wypowiedź. Pod koniec września Renaud de Planta, szef banku Pictet Group powiedział, że ujemne stopy w Szwajcarii są na "granicy bólu". Tłumaczył, że w takiej sytuacji banki oszczędnościowe i komercyjne tracą powód do istnienia i grozi to wszystko wojną walutową.