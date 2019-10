Raty kredytów bez zmian. RPP utrzymała stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc., podał bank centralny. Oznacza to, że raty kredytów złotowych pozostaną bez zmian. Ale również oprocentowanie depozytów rosnąć nie będzie.

Decyzja nie jest zaskoczeniem. Inflacja co prawda ostatnio do sierpnia rosła, ale już we wrześniu nieco spadła. O godz. 16:00 odbędzie się konferencja prasowa RPP, na której ukazane zostanie tło decyzji.