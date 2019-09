Euro w Polsce. Obniżka stóp procentowych byłaby teraz problemem

Tym razem oprocentowanie depozytów spadło do poziomu minus 0,5 proc. Tym samym lokując pieniądze w EBC trzeba jeszcze do tego dołożyć. Bank idzie więc w ślady amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która w ten sam sposób chce przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu. Pierwsze po dłuższej przerwie obniżki stóp procentowych ma już za sobą. Kolejna najprawdopodobniej zostanie ogłoszona w najbliższą środę.

- Wysoki wzrost PKB, dobre dalsze perspektywy rozwoju i wysoka inflacja nie sprzyja obniżkom stóp procentowych, a nawet zachęca do zastanowienia się nad podwyżkami - potwierdza Marcin Luziński, ekonomistka Santandera. Dodaje jednak, że w związku ze światowym trendem obniżania stawek oprocentowania nasz bank szybko się na to nie zdecyduje.

Konsekwencje, czyli co by było gdyby...?

Co by było gdybyśmy teraz byli w strefie euro i bylibyśmy zmuszeni do obniżek stóp procentowych? Marcin Luziński przyznaje, że jedną z konsekwencji mogłaby być jeszcze większa presja na inflację, a więc po prostu na wyższe ceny. Nie byłby to wielki skok, ale przeciętny Kowalski jeszcze głębiej musiałby sięgnąć do kieszeni przy okazji zakupów.