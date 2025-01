Strefa euro w Polsce? Jest komentarz Ministerstwa Finansów

zgłoś do moderacji

przez 8 lat PIS łącznie z rezydentem niszczyli nasz kraj. Pieniądze podatników wydali na rozdawnictwo typu 500 plus, nawet jak jest jedno dziecko i bez względu na wysokość dochodów. Samo 500 plus kosztuje 40 mld rocznie czyli przez 8 lat ponad 300 mld. Dodatkowe miliardy rozkradli i wydali na propagandę. Pieniądze Polaków zamiast na budowę elektrowni atomowej, na inwestycje w OZE, na iwestycje w infrastrukturę powodziową, poszły na kupowanie głosów wybranych grup podatnych na przekupstwo. Już nigdy nie mogą wrócić do władzy!!!