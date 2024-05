Tak dolar odzyskuje grunt pod nogami. Widoczna zmiana

Dolar umacnia się względem złotego

Co na to wpłynęło? Zdaniem ekspertów przyczyną było połączenie słabszych danych NFP (Non Farm Payrolls - czyli o zatrudnieniu), oraz zgodnej z oczekiwaniami narracji budowanej przez Powella podczas decyzji FOMC wzmocniły nastroje rynkowe. "W tym tygodniu sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, a to za sprawą zachowawczych komentarzy Kashkariego z FED" - piszą analitycy.