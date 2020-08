Tej branży kryzys nie dotyczy. Pieniądze płyną szerokim strumieniem

Pandemia nie zaszkodziła finansowaniu młodych innowacyjnych firm. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", wrocławska Infermedica, która stworzyła zaawansowanego chatbota pomagającego wstępnie ocenić stan zdrowia pacjenta i kierować chorych do odpowiednich specjalistów, właśnie pozyskała od inwestorów ok. 38 mln zł (10,25 mln dol.) na rozwój sztucznej inteligencji do diagnozowania pacjentów.