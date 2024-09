To tłumaczy połowę wzrostu nierówności dochodowych w USA

Jak się zmienił rynek matrymonialny

Dziś w cenie są inni partnerzy niż dawniej

"Zaobserwowaliśmy, że preferencje w odniesieniu do rasy są horyzontalne (co oznacza, że uczestnicy rynku matrymonialnego szukają osób, które pod tym względem są do nich podobne – red.), w odniesieniu do poziomu wykształcenia i wieku są umiarkowanie horyzontalne, natomiast w odniesieniu do poziomu dochodów i poziomu kwalifikacji są zdecydowanie wertykalne (uczestnicy rynku matrymonialnego szukają partnerów o wyższych dochodach i kwalifikacjach niż ich własne – red.)" – czytamy w artykule. "W latach 2008-2021 te preferencje zmieniły się w minimalnym stopniu, ale w porównaniu do lat 60. i 80. XX w. zwiększyła się horyzontalność preferencji, w szczególności w odniesieniu do poziomu dochodów i umiejętności".