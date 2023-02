"Czynsze jak Dubaju". Lokatorzy mają dość, chcą iść do sądu

Arti 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

PIS bawi się w fajną zabawę ze społeczeństwem, podnosi ceny i gdy ludzie się wkurzają to robi jakieś dopłaty lub zapomogi. PIS zachowuje się jak dawny pan na włościach względem chłopów pańszczyźnianych, zabiera wolność i pieniądze, a jak są protesty to trochę daje i bądźcie im wdzięczni. Najdziwniejsze, że największe poparcie PIS ma w rejonach rolniczych i tam gdzie najdłużej była pańszczyzna. Jak to interpretować? Czy część społeczeństwa podświadomie jest dalej chłopami pańszczyźnianymi i najlepiej funkcjonują jak mają bat nad głową? Fajną i inne sformułowania to sarkazm jakby ktoś nie zrozumiał.