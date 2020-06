Wspólna waluta. Polska blisko spełnienia wymogów euro

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczy siedmiu państw członkowskich, które są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro. Poza Polską są to: Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Rumunia i Szwecja. Warto pamiętać, że takie podsumowanie jest publikowane co dwa lata niezależnie od trwających procesów przystąpienia do strefy euro.