Wychowanie dziecka drogie jak nigdy. Niepokojące dane z najnowszego raportu

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2021 (do osiągnięcia 18. roku życia) mieści się w przedziale od 211,1 do 253,8 tys. złotych, a dwójki dzieci - 422,2 tys. złotych. Tylko w ciągu ostatniego roku te koszty wzrosły odpowiednio o 5,5 proc. oraz 5,2 proc.

80 proc. wszystkich kosztów związanych z wychowaniem dziecka to żywność, mieszkanie, transport i łączność oraz edukacja. Jak pokazuje raport, pandemia koronawirusa obnażyła prawdę o 500+. Program pomaga dużym rodzinom, mającym co najmniej siedmioro dzieci , z kolei rodziny posiadające troje lub czworo dzieci znalazły się w relatywnie gorszej sytuacji od pozostałych.

Zwrot zapłaty

Badanie pokazało także, że 500+ w głównej mierze finansowany jest z VAT-u, wydawanego przez rodziny na utrzymanie dzieci. A to oznacza, że jest to swego rodzaju zwrot poniesionych kosztów w podatkach.

Zdaniem Jabłońskiego, pozycję polskich rodzin należałoby też wzmocnić poprzez przekazanie im prawa do dysponowania częścią należnych świadczeń, jak: bonu wychowawczego dla matek rodzących dzieci, bonu przedszkolnego do finansowania opieki przedszkolnej, bonu edukacyjnego do finansowania edukacji i bonu opiekuńczego do finansowania opieki nad niesamodzielnymi seniorami.