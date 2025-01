Wzięli miliardy publicznych pieniędzy. Skarbówka bada i uruchamia prokuraturę

zgłoś do moderacji

Żeby skończyć z aferami należy zakazać wszelkich formy rozdawnictwa takich jak dotacje, socjale itd. Bo zawsze kończą się aferami w które zamieszani są politycy i urzędnicy je rozdający oraz ci co po łatwe pieniądze wyciągają swe nieuczciwe ręce. Zmniejszyć podatki i niech każdy uczciwie zarabiający decyduje na co wyda zarobione przez siebie pieniądze. Bo jak o pieniądzach decydują politycy to są oszustwa.