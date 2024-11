Trafili "6", mają pecha. Potężne pieniądze przejdą im koło nosa

Losowania Lotto odbywają się we wtorki, w czwartki i soboty o godz. 22. Jeden zakład kosztuje 3 zł – można wytypować własne liczby, lub zagrać na chybił trafił. Ostatni zwycięzcy zostali wyłowieni podczas czwartkowego losowania.

Jak podaje "Fakt", aż 11 graczy wytypowało wszystkie liczby poprawnie, więc każda z tych osób otrzyma 220 722,30 zł. Należy jednak pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Poza tym w czwartkowym losowaniu 270 razy padła "piątka", która wyniosła 834, 70 zł. "Czwórkę" wytypowało 2321 osób, co dało im wygraną w wysokości 184, 10 zł, "trójkę" wylosowano 38 538 razy, a każdy ze zwycięzców otrzymał po 24 zł. Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 9 listopada.

Dwóch zwycięzców Lotto w jednym losowaniu

Ostatnio los uśmiechnął się także do innych fanów loterii. We ubiegłym tygodniu (we wtorek 29 października) padły aż dwie "szóstki". Wówczas wylosowano: 5, 14, 19, 30, 35 oraz 39.