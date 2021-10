Złoty ma problem. Ekonomiści widzą ryzyko zaostrzenia konfliktu Polski z KE

Złoty do końca roku pozostanie słaby - oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Podobnego zdania są eksperci Santandera, którzy w związku z niespodziewaną podwyżką stóp procentowych i zamieszaniem na linii Polska - Bruksela, zaktualizowali swoje prognozy.

- Zmienność złotego pozostała bardzo wysoka. Kurs euro zanurkował po niespodziewanej podwyżce stóp NBP, z 4,60 do 4,54 zł. W dalszej części tygodnia złoty oddał jednak całe umocnienie - podsumowują sytuację z ostatnich dni eksperci ING.

Poniedziałek i wtorek był łaskawszy, choć nieznacznie. We wtorek około godziny 15 kurs euro był na poziomie blisko 4,58 zł.

Złoty niedowartościowany. I tak pozostanie słaby

Dopiero pod koniec roku euro może zbliżyć do 4,55-58 zł, wraz z oczekiwanym osłabieniem dolara. O ile nie dojdzie do eskalacji napięć politycznych.

Przyznają, że trudno powiedzieć, kiedy napięcia z KE mogą zmaleć, lub rynek się do nich przystosuje. Ekonomiści zakładają, że w jakiejś formie mogą utrzymać się do końca roku, zdecydowanie ograniczając potencjał do umocnienia złotego, mimo istotnego niedowartościowania krajowej waluty.