Złoty pomoże inflacji w Polsce? Prezes NBP mówi o pokorze

W końcówce lutego jedno euro kosztowało 4,75 zł. Po czwartkowej korekcie notowań obecnie jest to ok. 4,54 zł. To oznacza, że polska waluta umocniła się w ciągu trzech ostatnich miesięcy o ok. 4 proc. Czy ma to wpływ na inflację w Polsce? Zapytaliśmy o to prof. Glapińskiego, szefa NBP.