Złoty dawno nie był aż tak słaby. Glapiński zabiera głos

ciułacz 3 min. temu

Pan Glapiński walczył z komuną. I to mu najlepiej wychodziło. Natomiast jako Prezes NBP dla mnie jest zupełnie niewiarygodny. Kiedy zobaczyłem profesora (sic! profesora) jak z ekranu telewizyjnego mówi, że mamy cud gospodarczy na skalę o wiele większa niż Niemcy po II wojnie światowej, a nawet w 1000 letniej historii Polski- to na drugi dzień poleciałem do banku w te pędy i wycofałem wszystkie zaoszczędzone na starość przez 30 lat pieniądze (ubierała się pokaźna kwota). Kupiłem kasetę pancerną i i tam je zdeponowałem. Zapytacie, jaki z tego mam zysk? Odpowiadam . Bardzo duży. Wiadomo, ze inflacja dopadnie każdego, ale- przynajmniej Krzywousty nie weźmie mi już ani jednej złotówki, bo dotąd, gdy pieniądze leżały w banku były tyko same straty. (ok 10.000 straciłem przez ostatnie 2 lata, na jakiś tam inwestycjach Rynku Polskiego, Rynku Europejskiego, Samorządowego, Parasolowy czy inny chujowy.....I chociaż przemiłą pani odciągała mnie ot tego pomysłu (wiadomo, nie będzie miała premii) - to ja sie uparłem i na drugi dzień wypłaciłem. Niech to będzie przestrogą dla innych naiwnych.