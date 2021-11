Zagadkowa "katastrofa" na złotym. Kurs dolara sięgnął 4,11 zł

Szukanie przyczyn słabości złotego

Co ze złotym? Dwa wątki

Kwiecień przyznaje, że taka skala osłabienia złotego może wydać się zagadkowa i to powoduje próby szukania różnych wyjaśnień. To co niepokoi, to że ewentualny "zwrot" w polityce Fed (i jego konsekwencje) tak naprawdę jeszcze się nie wydarzył, a jego pojawienie się może być dla złotego sporym zagrożeniem.