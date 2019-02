100 tys. podatników rozliczyło się już przez internet. Czas mamy do końca kwietnia

Ta liczba z biegiem dnia rosła. Zainteresowanie było tak duże, że w piątek rano nie wytrzymały rządowe serwery. Do końca dnia spływały do nas na platformę dziejesie.wp.pl. informacje o występujących problemach.

Na razie e-pit przeznaczony jest dla osób, które pracują na etacie, umowie o dzieło lub zlecenie. Dodatkowo z usługi skorzystają też osoby, które grają na giełdzie. Firmy w tym roku wcześniej i w formie elektronicznej przekazały do urzędów skarbowych nasze PIT-y - miały na to czas do końca stycznia (na tej podstawie powstały wstępnie wypełnione deklaracje). W formie papierowej na wszelki wypadek muszą wysłać je do nas do końca lutego.