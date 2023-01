2022 rok w 12 tweetach. "Polski Ład wywołał chaos, jakiego nie znaliśmy"

W 2022 roku przepisy podatkowe zmieniały się dosłownie jak w kalejdoskopie. Podatkowy rollercoaster zaczął się już w styczniu 2022 roku, gdy wystartował Polski Ład. – Wywołało to chaos, jakiego wcześniej nie znaliśmy. Premier przekonywał jednak, że to historyczna obniżka podatków – napisała Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z Grant Thornton.

- W kwietniu do Sejmu wpłynął projekt #NiskiePodatki, co oznaczało formalny koniec Polskiego Ładu. Wice Minister Soboń polecił wyrzucenie do kosza 15 mln ulotek dotyczących historycznej reformy – przypomniała Małgorzata Samborska.

"Ryczałtowcy dostali historyczną szansę. Aż żal było nie skorzystać"

To był jednak dopiero początek podatkowych eksperymentów. W maju Sejm uchwalił nowelizację, która miała zagwarantować samotnym rodzicom wspólne rozliczenie z połową dziecka. Jednak dopiero w czerwcu ostatecznie przywrócono samotnym rodzicom prawo do rozliczenia z całym dzieckiem, zlikwidowano ulgę dla klasy średniej i wprowadzono novum na skalę światową — hipotetyczny podatek za 2022 r.

"System miał zostać przewidywalny, przyjazny i zgodny z Konstytucją"

W kolejnych miesiącach również wiele się działo. We wrześniu pojawiła się zapowiedź daniny Sasina , czyli podatku dla dużych firm od nadmiarowych zysków. Nazwanie go daniną miało zapewnić prawo wprowadzenia wstecz, za 2022 r. Dzięki temu zabiegowi system podatkowy miał zostać przewidywalny, przyjazny i zgodny z Konstytucją – przypomniała ekspertka Grant Thornton.

Tymczasem już miesiąc później rząd wycofał się z tego pomysłu. Październik przyniósł również kolejne zmiany. - Zlikwidowano zaskarżoną do TK abolicję, zlikwidowano bardzo wątpliwej jakości podatek od ukrytej dywidendy, z mocą wstecz wycofano niemożliwy do realizacji obowiązek ustalania beneficjentów rzeczywistych w pośrednich transakcjach krajowych – napisała.

Jakby zmian było jeszcze mało, to w grudniu wydano 30 stron objaśnień do formularza PIT-2. - Do tej pory mieścił się 1 stronie, a rok temu mało kto o nim słyszał. Uchwalono także ustawę budżetową na 2023 r. Dzięki historycznej obniżce podatków wpływy do budżetu z PIT będą o 9 mld zł wyższe niż w minionym roku – podsumowała ekspertka.