Straci na reformie, którą sam wprowadzał. Wiceminister o rewolucji w podatkach

Jak wskazuje dziennik, druga w tym roku rewolucja podatkowa weszła w życie. Zmiany polegają m.in. na obniżeniu stawki PIT do 12 proc. i likwidacji ulgi dla klasy średniej . Maja one obowiązywać wstecznie, od stycznia. Jak się okazuje, odpowiedzialny za wprowadzenie reformy wiceminister finansów Artur Soboń na "Niskich Podatkach" straci.

Kto ma skorzystać na "Niskich Podatkach"?

- Wejdźmy na kalkulator, który udostępniliśmy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - do czego wszystkich zresztą zachęcam. Zaznaczamy, na jakiej umowie pracujemy - czy na umowie o pracę czy na umowie zlecenie. W ministerstwie mam umowę o pracę - powiedział "Faktowi" Artur Soboń.

Jak dodał, jego pensja w resorcie to ok. 18 tys. zł. - Nie korzystałem z ulgi dla klasy średniej, wpisuję swoje zarobki, które są na tyle wysokie, że w porównaniu do 2021 r. stracę 9 zł - wskazał wiceszef MF. Soboń zapewnia jednak, że reforma dla większości podatników będzie korzystna. W największym stopniu mają skorzystać osoby z najniższymi dochodami.