Ważne zmiany w podatkach dla osób na umowie o pracę. Pensje mają wzrosnąć

Ministerstwo Finansów przekazało, że od 1 stycznia 2023 r. zatrudnieni np. na umowach o pracę również będą mogli złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT. To oznacza, że podatnikom o dochodach do 30 tys. zł (kwota wolna od podatku) co miesiąc będą wpływały na konto wyższe pensje. Innymi słowy - nie będą musieli czekać na rozliczenie roczne, by "odzyskać" pieniądze.